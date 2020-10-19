Следком Башкирии возбудил дело по факту пожара в Уфе, где погибли три человека

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Сегодня, 19 октября, СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара в Уфе, в котором погибли три человека. Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла в минувшую субботу ночью, 17 октября в одной из квартир многоэтажки по улице Максима Рыльского. В результате пожара скончались две женщины 44 и 34 лет и 50-летний мужчина.

В тот роковой вечер прибывшие на место сотрудники пожарной охраны вынесли из горящей квартиры троих человек и передали бригаде скорой помощи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пострадавшие скончались на месте.

Следователи СКР по Башкирии уже осмотрели место происшествия и назначили несколько экспертиз, которые помогут восстановить картину произошедшего. Также сотрудники правоохранительных органов опросили соседей. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты, поясняют в пресс-службе ведомства.