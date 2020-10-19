В Башкирии осудили водителя, спровоцировавшего массовое смертельное ДТП в канун нового года

Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии вынесли приговор водителю, спровоцировавшему массовую смертельную аварию в канун нового года. Как сообщили в региональной прокуратуре, за гибель трех людей, среди которых был и ребенок, житель Чекмагуша получил 4 года в колонии-поселении с лишением водительских прав сроком на два года. Приговор в законную силу еще не вступил.

У женщин остались маленькие дети

Напомним, жуткое ДТП произошло днем 31 декабря на трассе возле деревни Таймурзино Дюртюлинского района республики. Там столкнулись сразу четыре машины - ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti», грузовик КамАЗ и «Kia Rio». Водитель «Лачетти» превысил допустимую скорость и при обгоне влетел в отечественную «тринадцатую». В аварии скончались три пассажира «Лады» - две женщины, у которых остались несовершеннолетние дети, а также маленький ребенок, который сначала находился в больнице в коме, но потом также скончался в реанимации. Еще двое детей получили различные травмы и переломы и долгое время провели в больнице.