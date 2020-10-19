В Башкирии за неделю утонули трое рыбаков

Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС

В госкомитете Башкирии по ЧС раскрыли подробности гибели троих рыбаков, тела которых достали из водоемов спасатели. Информацию на оперативном совещании в правительстве республики озвучил председатель госкомитета Фарит Гумеров.

Первый случай произошел еще в среду, 14 октября в Зилаирском районе Башкирии. В диспетчерскую Системы-112 позвонили местные жители, которые сообщили, что на берегу озера рядом с селом Зилаир обнаружен автомобиль с документами, а в воде неподалеку – перевернутая лодка. Спасатели нашли тело погибшего рыбака только на следующий день.

Второй случай произошел в четверг, 15 октября. На этот раз стало известно о том, что 27-летний рыбак из села Староянзитово Краснокамского района уплыл на лодке и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело только в воскресенье, 18 октября.

Также в минувшее воскресенье, 18 октября, в Систему-112 поступил звонок о пропаже подводного рыбака на озере Чебачье Абзелиловского района Башкирии. Тело любителя подводного лова обнаружили только утром в понедельник, 19 октября.