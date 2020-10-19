Радий Хабиров высказался по поводу дистанционного обучения в школах

На каникулах для учеников организуют онлайн-уроки дополнительного образования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в правительстве республики рассказал, будет ли вводиться дистанционное обучение в школах из-за коронавируса. Такой вариант пока не рассматривается, тем более что осенние каникулы для школьников и так продлили на неделю (с 19 октября по 4 ноября включительно), и есть вероятность, что при необходимости их продлят еще. Да и вообще, по мнению Хабирова, никогда «сидение за бездушными мониторами» не заменит детям живое общение с учителями. Также глава региона обратился к министру образования Айбулату Хажину, чтобы школьники с пользой проводили каникулы – для этого для ребят организуют онлайн-уроки дополнительного образования. А вот учителям приходить в школы совершенно не нужно, чтобы избежать массового заражения ковидом.

- Школы максимально должны быть закрыты, потому что как только вы школы открываете, один учитель придет, другой. У нас была железная задача – мы разрываем эту инфекционную цепочку! – подчеркнул Радий Хабиров, поручив провести тщательную дезинфекционную обработку в учебных заведениях.