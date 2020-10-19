В Башкирии в тушках цыплят-бройлеров нашли опасную инфекцию

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Россельхознадзор по Башкирии оштрафовал компанию «Турбаслинские бройлеры» на 360 тысяч рублей из-за обнаружения в тушках цыплят возбудителя сальмонеллеза. Как сообщили в пресс-службе ведомства, начиная с середины 2020 года, на птицефабрике отобрали 11 проб продукции и провели исследования в ветеринарной лаборатории в Челябинске. Как выяснилось, результаты проб показали в замороженном мясе бактерии возбудители опасной инфекции.

Как пояснили в Россельхознадзоре по Башкирии, в замороженном мясе бактерии сальмонеллеза могут жить до трех лет.

- Инфицированный человек при контакте может заразить большое количество других людей. Болезнь сопровождается лихорадкой, диареей, рвотой, - отметили в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение административного дела состоялось еще 29 сентября, а накануне оно вступило в законную силу. Помимо штрафа «Турбаслинские бройлеры» некоторое время не сможет поставлять свою продукцию в страны ЕАЭС.