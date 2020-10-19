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Житель Башкирии жестоко избил свою жену, которая не хотела покидать вечеринку

Мужчине не понравилось, что супруга весело зажигала на танцполе, когда он сам хотел ехать домой
Яна БАЗЕКИНА
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Без сознания и всю в крови женщину привезли на скорой в больницу

Без сознания и всю в крови женщину привезли на скорой в больницу

Фото: архив КП

Печально закончилась вечеринка с танцами для супружеской пары из Янаульского района. Все началось с того, что 18 октября в больницу привезли 43-летнюю женщину – без сознания, в крови и синяках. Когда она пришла в себя, то рассказала, что ее жестоко избил муж. Оперативники немедленно направились в село Сандугач, где проживали супруги. После задержания и доставления в отдел буян рассказал, за что избил жену.

Оказалось, что накануне семья отправилась в Янаул к друзьям на долгожданное новоселье. После посиделок супруги решили отправиться в местный клуб, где продолжили выпивать и веселиться. В какой-то момент 47-летний мужчина решил, что хватит пить и пора отправляться домой, вот только его жена никак не хотела покидать вечеринку. Тогда разозленный муж набросился с кулаками на свою супружницу, после чего вызвал такси и уехал. Сама же избитая женщина сначала попыталась вернуться на танцпол, но вскоре почувствовала слабость и боль, и также поехала домой, где и вызвала скорую помощь.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Криминал