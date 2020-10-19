В Башкирии скончались два чиновника с коронавирусом

На фото: Юрий Лунев

Накануне глава администрации Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов сообщил у себя на страницах в социальных сетях о смерти председателя горсовета Ишимбая. По словам чиновника, у Юрия Лунева был подтвержден коронавирус. Стал ли причиной его кончины именно COVID-19 пока не известно.

- Вирус, с которым борется весь мир, не щадит никого. Это уже не хроники по телевизору. Это, к сожалению, наша реальность. Светлая память о замечательном человеке, Юрие Михайловиче, навсегда останется в наших сердцах! – написал глава Ишимбайского района Башкирии.

Ранее «КоммерсантЪ-Уфа» сообщал о том, что два дня назад, 17 октября, скончался председатель горсовета Стерлитамака Андрей Ширяев. По данным издания, у 62-летнего чиновника также был обнаружен коронавирус.