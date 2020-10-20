Следователь-криминалист рассказал, как удалось найти убийц 100-летнего ветерана в Башкирии

Несмотря на почтенный возраст, Иван Несмеянов обладал хорошей памятью и чувством юмора

Недавно в Башкирии раскрыли убийство 100-летнего ветерана ВОВ. Напомним, что с дедушкой расправились в собственном доме в ходе ограбления. «КП-Уфа» в интервью с заместителем руководителя отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степаном Кривцовым узнала, как сыщикам удалось выйти на убийц.

Капитан юстиции сразу обозначил – преступники пришли только за деньгами. Где находятся средства, они примерно знали, но все равно устроили дома погром. Найти двух-друзей злоумышленников удалось с помощью кропотливой и аналитической работы следователей и представителей других ведомств.

- Когда проводили опрос местных жителей, выяснили, что к одному сельчанину приезжал товарищ. Мы даже не знали, откуда он, нам сказали «просто мужчина». Сработали они грамотно – биологических следов не оставили, работали в перчатках, чуть ли не в скафандре. Зато они оставили визуальные следы – мы сформировали их психологический портрет, выяснили, что это за люди, кто это, сколько им лет. Составив портрет, отмели часть людей и стали отрабатывать тех, кто подходит под данную категорию. Когда на них вышли, подозреваемые дали ложные показания, ввели в заблуждение следствие, из-за этого мы стали присматриваться к ним, а потом уже смогли выстроить всю цепочку событий. С их стороны было серьезное противодействие, но доказательства есть доказательства, - рассказал Степан Кривцов.