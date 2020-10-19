В Уфе около древнего археологического памятника построят церковь

Фото: ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа»

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что около древнего археологического памятника «Уфа-2» разобьют парк и построят церковь. По его словам, с инициативой о возведении храма к властям обратились местные жители.

- Таким образом, будут и мусульманский храм, и православный, - прокомментировал Хабиров, имя в виду недостроенную мечеть Ар-Рахим, расположенную поблизости.

Хабиров также отметил, что «надо подумать, как реализовать проект, предлагаемый историками». Речь, вероятнее всего, идет о создании музея под открытым небом на месте древнего городища.

В минувшую субботу, 17 октября, на перекрестке улиц Воровского и Заки Валиди был заложен первый камень будущей православной церкви. Культовое сооружение уже получило название – Храм Всех Святых.