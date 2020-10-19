Из-за пандемии в Башкирии закрыли для посещения еще одну пещеру

Отметим, что данная пещера расположена на склоне хребта Улутау в 2 км от деревни Солонцы (Аскино) Архангельского района Фото: Рустем АХУНОВ

Аскинская ледяная пещера в Башкирии временно закрывается для посещения из-за распространения коронавируса. В РГО сообщили, что природный объект закрывается уже с сегодняшнего дня 19 октября, о дате открытия пещеры и экскурсиях сообщат дополнительно.

Отметим, что данная пещера расположена на склоне хребта Улутау в 2 км от деревни Солонцы (Аскино) Архангельского района. Ее высота достигает 26 м, длина – 104, ширина – 61.

Напомним, что неделю назад по той же причине ограничили посещение пещеры Шульган-таш.