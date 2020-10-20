В Уфе провели тестовый запуск фонтана на Советской площади

Радий Хабиров остался доволен проделанной работой

В Уфе продолжается реконструкция Советской площади – на днях там состоялся тестовый запуск фонтана. Проинспектировать работу по обустройству главной городской площади решил и глава Башкирии Радий Хабиров, который остался очень доволен увиденным.

- А Советская площадь в Уфе (бывшее стойбище автомобилей, как говорят старожилы), тем временем начинает потихоньку приобретать черты действительно главной площади нашей республики. На заднем плане пытаемся понять контуры будущего памятника генералу Шаймуратову. Если есть идеи по нему, буду им рад. Кстати, конкурс на памятник уже объявлен.

Преображения действительно грандиозные: в настоящий момент на площади уже уложили гранитную брусчатку, скоро там установят новые фонари и обустроят тротуары.