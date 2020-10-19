В Башкирии запрещают банкеты и корпоративы в ресторанах

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 19 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал запретить проведение корпоративов в барах и ресторанах. Он заявил, что к вечеру эти требования будут оформлены в виде отдельного указа.

- Норма не популярная, но мы на нее идем. В ресторанах, в общепитах, запретить проведение всевозможных корпоративов. Запретить проведение массовых мероприятий, то есть корпоративы, банкеты и так далее. Все это переносим на более поздний срок. Пусть на нас не обижаются, - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также заявил, что если владельцы общепита не услышат позицию властей, то их будут закрывать. Но делать этого не хотят.