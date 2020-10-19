«Нос тоже под маской должен быть»: в Башкирии начинаются рейды по проверке масочного режима

Глава приказал проверять тщательно и наказывать людей за нарушения.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике будут снова проводить рейды по соблюдению масочного режима.

- С сегодняшнего дня опять рейды – соблюдение масочного режима. Транспорт, организуйте нормальную работу, - обратился Хабиров к министру транспорта. – Все нормально, люди в масках сидят, но есть у нас такая российская манера носить маски на подбородке, чтобы нос такой большой красивый торчал. Не надо этого делать, нос под маской должен быть.

Глава приказал проверять тщательно и наказывать людей за нарушения. Он отметил, что в ряде регионов высаживают из автобусов из-за отсутствия маски.