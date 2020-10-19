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Коронавирус Covid-19

«Нет дисциплины»: Радий Хабиров рассказал, почему в республике растет число заболевших коронавирусом

По мнению главы республики, люди расслабились и не соблюдают простые меры профилактики
Яна БАЗЕКИНА
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По мнению Радия Хабирова, многие просто расслабились, поэтому число заболевших растет

По мнению Радия Хабирова, многие просто расслабились, поэтому число заболевших растет

Радий Хабиров выразил озабоченность высоким уровнем заболевания коронавирусом в Башкирии. Руководитель региона объяснил заболеваемость отсутствием дисциплины во многих предприятиях и ведомствах.

- Было поручение подготовить ведомство здравоохранения, и средства у нас есть, и врачи у нас научились работать. А вот вторая часть – это дисциплина и ответственность. Ее просто нет, - констатировал Радий Хабиров.

Как выяснилось, 16 октября проводились выездные проверки по соблюдению мер профилактики коронавируса в различных предприятиях и ведомствах, и выяснилось, что многие пренебрегают простейшими правилами. У некоторых предприятий на входе не был организован пропускной режим, сотрудникам не измерялась температура, отсутствовал контроль за обработкой рук антисептиками. У других посетителям не выдавались защитные маски, не

- Вы потом зачем мне жалуетесь, что все болеют? Вот и болейте на здоровье. Мне потом уволить всех этих чиновников заболевших и других найти? – возмутился Радий Хабиров и поручил руководителям усилить контроль над мерами профилактики.