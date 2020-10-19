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Хабиров переводит всех беременных жительниц Башкирии на удаленку

Глава республики поручил сохранить им зарплаты
Эльвина АПАРИНА
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Женщины не должны потерять в зарплате

Женщины не должны потерять в зарплате

Из-за распространения коронавируса в Башкирии беременных женщин отправят на удаленную работу. Об этом заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

- Разумеется с сохранением их статуса и заработной платы. Чтобы не получилось так, что отправили, а бедной женщине еще в этом состоянии еще и зарплату подрезали. Там, где я не имею права давать прямых поручений, рекомендация: чтобы все предприятия посмотрели. Это нужно для того, чтобы здоровое поколение рождалось, и они себя поберегли дома, - заявил Хабиров.