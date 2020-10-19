В Башкирии из-за коронавируса в больницы отправят студентов

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Сегодня 19 октября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что в больницы направят студентов медиков. Виной всему распространение коронавирусной инфекции.

- С сегодняшнего дня, с понедельника, усиливаем амбулаторно-поликлиническое звено и оказание помощи на дому. Выходят у нас клинические ординаторы второго и первого года обучения, студенты шестого курса и студенты четвертого курса наших медицинских колледжей, - заявил Максим Забелин.

Напомним, ранее студенты медики уже направлялись в школы по всей Башкирии. В сентябре они дежурили в образовательных учреждениях.