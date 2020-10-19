«Мы вошли с вами в тяжелую фазу»: Радий Хабиров о коронавирусе в Башкирии

19 октября Радий Хабиров высказался о распространении коронавируса в республике.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 19 октября Радий Хабиров высказался о распространении коронавируса в республике.

- Мы снова вошли с вами в фазу тяжелую. Это фаза, как мы видим – по количеству заболевших, по смертям. Она является более сложной, чем мы проходили с вами весной, - сказал глава. – Я прошу правительство, муниципалитеты и госорганы организовать и возглавить эту работу [борьбу с коронавирусом]. За нас никто это не сделает, и мы с вами отвечаем за здоровье 4 млн людей.

Отметим, что за сутки количество заболевших увеличилось на 68 больных, всего – 9808. В Уфе уже несколько больниц перепрофилированы под ковид-госпитали.