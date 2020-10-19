В Уфе на мостах ввели ограничения скорости до 40 км/ч

Администрация города просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков

В столице Башкирии из-за ожидающихся отрицательных температур воздуха на мостах вблизи водоохранных зон ограничили скорость движения автомобилей до 40 км/ч. Об этом сообщили в мэрии Уфы.

Там же отметили, что ограничения позволят минимизировать риск возникновения ДТП по причине понижения сцепных качеств дорожного покрытия в условиях «минуса» на улице.

Администрация города просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Ограничение будет действовать весь зимний период.