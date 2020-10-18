«Вообще нечего есть»: в Уфе мать двоих детей попала в страшную ситуацию

Нерадивый бывший супруг не платит алиментов, а сама она пока не работает, потому что на руках новорожденный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В благотворительный фонд «Два крыла» обратилась уфимка с двумя детьми, которую бросил супруг. Мужчина не хотел второго ребенка и ушел из семьи. Женщина осталась совсем одна в плачевном положении – ей нечего есть и нечем кормить детей. Нерадивый бывший супруг не платит алиментов, а сама она пока не работает, потому что на руках новорожденный.

- У нас вообще ничего не осталось. Я не знаю, когда закончится это, но пособий так и нет. Очень прошу помочь хотя бы курицей на суп, вермишелью, картошкой, нужен стиральный порошок и подгузники большие, хотя бы маленькую пачку на прогулку. Помогите, вы наша единственная надежда. Еще в школу надо сдать 2000 рублей на тетради, - плачет женщина.

Если вы хотите помочь несчастной продуктами или подгузниками, обратитесь к волонтерам группы по этой ссылке.