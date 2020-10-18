Инфекционную больницу в Стерлитамаке построят раньше, чем планировалось

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В Стерлитамаке идет строительство нового инфекционного госпиталя. Как рассказал «КП – Уфа» премьер-министр Андрей Назаров, первых пациентов больница сможет принять уже 1 декабря текущего года. Также чиновник поделился, какой будет больница, кто ее строит.

- Инфекционная больница здесь будет 15 000 кв. м. Она будет еще более усовершенствована как по внешнему виду, так и по функционалу. Добавляем еще родильное отделение, чтобы роженицы с инфекциями могли здесь рожать; детское отделение, так как есть случаи заболевания у детей; приемное отделение, чтобы люди просто пришли и обследовались; хирургическое отделение, - сказал Назаров.

Отметим, что строят больницу те же специалисты, которые возвели госпиталь в Зубово Уфимского района. Премьер-министр уверен в них, поскольку «они наработали колоссальный опыт».

- Уверен, что никаких срывов не произойдет, и наши граждане получат еще один инфекционный госпиталь, который будет оснащён самым современным медицинским оборудованием, где персонал будет оказывать своевременную высококвалифицированную медицинскую помощь, - отметил Андрей Назаров.