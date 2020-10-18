Два торговых центра Уфы допустили 38 нарушений норм по коронавирусу

Рейды прошли с 12 по 16 октября в двух ТЦ - «Меге» и «Семье».

Накануне представители Роспотребнадзора проверили в двух торговых центрах, как соблюдаются нормы по коронавирусу. Как сообщили в ведомстве, нарушения были найдены – и их немало.

Рейды прошли с 12 по 16 октября в двух ТЦ - «Меге» и «Семье». Проверяющие обошли 102 точки и выписали 38 предписаний о нарушениях.

Какие именно были нарушения, в Роспотребнадзоре не рассказали. Вероятно, это отсутствие масок и перчаток у посетителей, отсутствие на точках антисептиков, несоблюдение социальной дистанции 1,5 метра.