Следователи выясняют обстоятельства смертельного пожара в Уфе

Спасатели вытащили троих жителей из помещения без сознания, но, к сожалению, в больнице они скончались.

В столице Башкирии вчера вечером 17 октября произошел смертельный пожар. Как ранее сообщала «КП – Уфа», огонь вспыхнул в многоквартирном доме по улице Максима Рыльского в Сипайлово. Спасатели вытащили троих жителей из помещения без сознания, но, к сожалению, в больнице они скончались.

В следкоме сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка по факту их смерти.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, - отметили в ведомстве.

Также правоохранители опрашивают очевидцев, устанавливают причины и условия, при которых возник пожар.