Салават Фатхетдинов назвал три типа женщин, которых ему «убить хочется»

Фатхетдинов заявил, что не курит сигареты

Народный артист Башкирии и Татарстана Салават Фатхетдинов в проекте академического театра имени Камала «Эле..» рассказал, какие женщины ему не нравятся. Причем не просто не нравятся, а артисту их «убить хочется». Не поверите – досталось даже тем, кто водит автомобиль.

- Больше всего мне не нравится, когда бранится женщина. Мне такую женщину убить хочется. Еще пьяные и не умеющие нормально водить машину женщины. Остальных я всех люблю, - заявил Фатхетдинов.

Певец также заметил, что сам он тоже, бывает матерится и ругается. Правда, с его слов, плюсов у певца больше, чем минусов – к примеру, Фатхетдинов не курит и даже «не знает, что это такое».