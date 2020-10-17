Известно, в каких школах, колледжах и университетах Башкирии будут проверять на коронавирус

В башкирском Роспотребнадзоре определили список школ, колледжей и университетов, где будут выборочно тестировать на коронавирус. В учебных заведениях планируется оценить ситуацию на начало сезона вирусных заболеваний.

Всего отобрано десять таких заведений. Тестирование планируют проводить еженедельно среди учеников 10-11 классов школы, а также студентов 2 и 3 курсов университета. Охватить планируется каждый раз до 100 человек.

Среди вузов в список попал УГАТУ, БГМУ и УГНТУ, среди колледжей – колледж архитектуры и строительства, автотранспортный колледж и УКСИВТ. Проверят также и учеников четырех школ – гимназия №39, лицей №155 и школы №4 и №157.

В выборку не смогут попасть те, кто был в течение последних двух недель за границей. Не допустят также учащихся с симптомами острой респираторной инфекции.