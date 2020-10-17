В жутком пожаре в Башкирии погибли две женщины и один мужчина

Фото МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили, что в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме на улице Рыльского,12, который унес жизни трех человек. Возгорание началось, по данным спасателей, в 18:02 сегодня, 17 октября.

Прибывшие сотрудники пожарной службы сообщили, что огонь начал распространяться на 16-м этаже здания, из квартиры шел сильный дым. Спасателям удалось вытащить из помещения двух женщин и одного мужчину в бессознательном состоянии. Позже бригада скорой помощи констатировала смерть всех троих.

Пожар локализован на площади шести квадратных метров в 18:18. Открытое горение ликвидировано в 18:20. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.