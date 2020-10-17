Элвин Грей рассказал о себе необычный факт

Радик Юльякшин, известный в республике и за ее пределами под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице новый пост. В своем сообщении в социальных сетях артист решил поделиться о себе новым, неизвестным для широкой публики фактом.

«Один из необычных фактов обо мне: я ни разу не смотрел сериал от начала и до конца», – написал Юльякшин.

Таким путем Элвин Грей видимо попытался привлечь внимание публики, а в конце своего поста спросил, есть ли среди его поклонников любители сериалов, и что ему могут посоветовать к просмотру.

Подписчики звезды сразу же отреагировали на вопрос своего кумира и засыпали его советами. Что выбрал певец, сейчас пока что неизвестно.