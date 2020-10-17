Число заболевших пневмонией за сутки превысило 200 человек

В региональном минздраве сообщили последние данные по заболеваемости коронавирусом и пневмонией. По информации министерства, сегодня, 17 октября, число заболевших пневмонией за сутки побило все рекорды.

В ведомстве сообщили, что число пациентов с эти заболеванием увеличилось на 212 человек. Для сравнения отметим, что летом число заболевших едва достигало ста человек, в сентября стало 100-160 человек в среднем и сегодня уже перевалило за 200.

Минздрав сообщил, что выписали из больниц 178 пациентов. Всего проведено 1199065 исследований. Обследовано 1157854 чел.

Сегодня, 17 октября, напомним, администрация главы передавала, что за сутки выявили 65 новых носителей коронавируса. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с руководителями крупных медицинских учреждений республики 16 октября заявил, что в республике отдадут под ковид-госпитали еще две больницы.