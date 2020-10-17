В Туле неожиданно скончался 33-летний житель Башкирии

В Туле в ночь на 13 октября скончался 33-летний житель Давлеканово. Родные и близкие погибшего мужчины сообщили, что пока причина смерти неизвестна. Сейчас семье, чтобы перевезти тело покойного Станислава Ф., требуется большая сумма. В социальных сетях брошен клич с просьбой помочь в сборе средств.

По словам его бывшей жены Елены, Станислав в Туле работал, дома его ждала маленькая семилетняя дочь. Со слов его окружения, год назад у молодого парня скончалась его мама, остался только отец, который в данный момент поехал за телом сына.

Окружение характеризует мужчину, как доброго, порядочного и отзывчивого человека. Под сообщением о его смерти многие оставляют сообщения со словами соболезнования.

«Соболезнуем! Очень рано забирает всевышний тех, кому жить, да жить. Ты был для меня другом детства, человеком правильным! Вечная память тебе, родной», – отозвался его друг.

«Соболезнования родным и близким. Добрый и светлый человек! Очень жаль, что рано ушёл. Скорбим», – пишут его знакомые.

Для похорон погибшего семье сейчас требуется огромная сумма денег, которую потянуть пожилому отцу довольно тяжело. В настоящий момент известно, что погребение Стаса состоится в воскресенье, 18 октября. Всех, кто хочет его проводить, пригласили к 12:00 в Давлеканово по адресу: улица Красных Партизан, д. 20.

«Все, кто сможет оказать материальную помощь, те, кто знал его, просьба скидывать деньги на мою карту. Любая сумма пригодится сейчас. Я передам потом всю сумму отцу Стаса», – написала его бывшая жена Елена, подчеркнув, что помощь носит добровольный характер.

Карта привязана к номеру 89876275155. Номер карты Сбербанка - 2202 2006 1009 8228.