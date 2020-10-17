Глава Башкирии сообщил о новых ограничениях из-за коронавируса

В эфире телеканала «Россия 24» глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что в республике наблюдается рост заболевших коронавирусом. Он сообщил, что «ситуация находится под контролем», но в то же время властям «нужно на это реагировать».

Руководитель региона сообщил, что в качестве одной из задач в правительстве перед собой поставили укрепление коечного фонда. Хабиров отметил, что пока места для носителей коронавируса в больницах есть, но уже сейчас начали открывать дополнительные.

«Вы знаете, что в этом году после весенней истории, когда было тяжеловато, и был рост, мы очень быстро за 55 дней построили инфекционную больницу. И она сейчас нам очень эффективно помогает. Там под 400 человек находится. Поэтому мы сейчас приняли решение так же быстро построить ещё один такой инфекционный центр в другом крупном городе нашей республики – в Стерлитамаке», – отметил глава.

Хабиров также прокомментировал, что именно в правительстве приняли решение «разорвать инфекционную цепочку» в школах и отпустить учеников на каникулы не 25 октября, а на неделю раньше.

«Если мы к моменту выхода детей в школы 4 ноября увидим ухудшение, то рассмотрим продление каникул. Но, подчёркиваю, базовая позиция – мы хотели бы, чтобы дети ходили в школы», – заявил Хабиров.

Руководитель также отметил, что в связи с эпидемиологической ситуацией принято решение сократить любые мероприятие публичного характера.

«Мы все это сократили. И это не проводим. Плюс мы сокращаем количество мест. Если мы в кинотеатры пускали до 50%, то сейчас мы опускаем планку до 30%. Будем дальше мониторить», – отметил он.