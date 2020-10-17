Глава Башкирии поручил отдать под ковид-госпитали еще две больницы

Фото с сайта главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с руководителями крупных медицинских учреждений республики 16 октября заявил о ряде решений, связанных с оказанием помощи пациентам с коронавирусом.

Руководитель региона заявил, что в республике намерены развернуть дополнительные инфекционные койки в двух больницах. Речь идет об отделении в РКБ имени Куватова и резерве в городской клинической больнице №10.

«Главная задача – обеспечить своевременное оказание медицинской помощи растущему потоку пациентов с коронавирусом», – подчеркнул Радий Хабиров. Глава также поручил выделить 100 служебных автомобилей из парков органов власти для доставки врачей из дома до места работы и обратно.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, также было принято решение привлечь к работе в крупных населенных пунктах старшекурсников медицинского университета. Бригады врачей-стажеров будут сформированы в амбулаторном звене и инфекционных госпиталях.

Сегодня, 17 октября, напомним, администрация главы передавала, что за сутки выявили 65 новых носителей коронавируса.