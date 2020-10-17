В Башкирии у дороги нашли человеческую ногу

В Салаватском районе Башкирии рядом с дорогой Малояз-Мурсалимкино была найдена человеческая нога. Конечность обнаружил житель деревни Русское Ильчикеево по дороге на работу и сообщил о своей находке полиции.

По информации издания «На земле Салавата», сотрудники правоохранительных органов установили, что нога принадлежала жителю Челябинской области, который оказался жив. Конечность ему ампутировали в Малоязовской ЦРБ, при выписке мужчина решил ее прихватить с собой.

Сыну, который забирал родителя на автомобиле, не понравился такой сувенир. По дороге он остановился и закопал ногу отца на обочине. По всей вероятности, вскоре ее отрыли собаки. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов.