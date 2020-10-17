Спасателей взволновало резкое усиление ветра и снег в Башкирии

Региональные спасатели опубликовало предупреждение о резком ухудшении погоды в Башкирии. По прогнозу МЧС по Башкирии в период с 20:00 17 октября до вечера 18 октября в республике ожидаются сильные порывы ветра до 14 метров в секунду.

18 октября 2020 года по республике пообещали переменную облачность без существенных осадков, ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, гололед. Средняя скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 0,-5°, днем +8,+13°. Ночью и утром местами будет туман, видимость в котором составит 500-1000 метров, на отдельных участках дорог гололедица.

Жителей республики попросили избегать нахождения рядом с рекламными щитами, линиями электропередач, не рекомендуется также оставлять автомобили под деревьями или рядом с неустойчивыми конструкциями.