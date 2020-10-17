Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 65 человек

Администрация главы Башкирии Радия Хабирова опубликовала данные по распространению новой коронавирусной инфекции по состоянию на 11:00 17 октября. В сообщении сказано, что за сутки число заболевших увеличилось на 65 человек. Всего известно о 9674 носителях.

За сутки, сказано в информации, выздоровели 13 человек. За весь период известно о 8467 вылечившихся. Сейчас на лечении пока что остаются 980 человек: из них 126 находятся в стационарах, а еще 854 болеют в легкой форме дома.

О новых смертях от COVID-19 информация пока что не поступила. Известно о 47 умерших от коронавируса, в последний раз статистика обновлялась15 октября.