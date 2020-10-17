«Нужно срочно поднимать население»: в районе Башкирии произошел масштабный лесной пожар

В социальных сетях жители Баймакского района вчера, 16 октября, бросили клич с просьбой собраться и помочь в тушении подступающего к жилым домам огня. Очевидцы сообщали, что пожар распространяется около поселка Мамбетово.

«Сильный пожар надвигается со стороны деревни Мамбетово на микрорайон Южный. Нужно срочно поднимать население. Напишите в чаты. Нужна очень большая помощь людской силы», – писали в группах района местные жители.

Как рассказали очевидцы, в районе загорелась сухая трава около Мамбетово, а поднявшийся ветер усилил распространение огня. По поступившим сообщениям, весь «город был в дыму», а местные недоумевали, с их слов, от того, что население долго было в неведении.

Возгорание тушили в течение нескольких часов, пока оно не было локализовано. На борьбу с пожаром собрались неравнодушные местные жители, всего, по информации местных, в укрощении стихии участвовали более 600 неравнодушных горожан, сотрудников предприятий, администрации города и пожарных частей Баймака и Темясово.

«Пожар еще не потушили совсем. Но большую часть пожара потушили не равнодушные жители Баймака. Молодцы!!! Сама была там. Угрозы городу нет. Организовано дежурство», – появилось поздно вечером сообщение.

В МЧС по Башкирии сообщили, что возгорание началось в 15:08: горела трава и кустарники. На месте работали три пожарные цистерны, 1 бульдозер и 1 трактор с плугом, а также 110 человек.

«Остаются небольшие тлеющие очаги. Пожар локализован в 21:15 и находится на стадии полной ликвидации. Дотушивание продолжается. Площадь пожара устанавливается», – предается в сообщении. Погибших и пострадавших нет, отметили спасатели.