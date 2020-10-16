Два врача из Уфы получили штраф за вспышку коронавируса в банке

Ленинский районный суд Уфы вынес решение приговорить двух врачам из больницы №9 к штрафу из-за допущенной угрозы вспышки корнавируса в банке. Суд постановил, что медики нарушили санитарные правила, выписав переболевших коронавирусом пациентов.

Из материалов суда следует, что больничные листы пациентов с диагностированным ранее COVID-19 были закрыты преждевременно. В частности им не было проведено двукратное лабораторное исследование, как того требуют правила.

Специалисты Роспотребнадзора, которые подали иск, пришли к выводу, что результатом таких действий стала угроза распространения новой коронавирусной инфекции в отделении банка, где работали заболевшие.