В Башкирии раскрыли убийство найденного раздетым мужчины

В МВД по Башкирии сообщили, что раскрыли убийство, которое было совершено в феврале 2014 года. По информации ведомства, тогда на трассе М5 около села Нижние Лемезы было найдено тело раздетого мужчины.

Следователи регионального СК, полицейские Иглинского района и оперативники Оренбургской области выяснили, что к смерти причастен сводный брат. Причина произошедшего была в квартирном вопросе.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что погибший – 41-летний житель Оренбурга. 50-летний сводный брат, по информации МВД, обиделся на своего брата за то, что тот, пока подозреваемый был в тюрьме, продал квартиру.

В один из дней он вывез родственника на машине, задушил брючным ремнем, раздел и выбросил тело неподалеку от трассы. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Когда оно будет закончено, суд вынесет решение о наказании.