В столице Башкирии введен новый запрет

Пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в Уфе отменили традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. В качестве причины отмены в сообщении указано распространение новой коронавирусной инфекции.

Проведение ярмарок было запланировано на 17 и 18 октября. В администрации столицы попросили отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

Напомним, что ранее минздрав региона опубликовал оперативные данные с информацией о том, в каких городах и районах Башкирии наибольшее число заболевших коронавирусом. Как и ожидалось, на первом месте и с большим отрывом находится Уфа.