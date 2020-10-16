В Башкирии осудили двоих экс-полицейских за вымогательства и автоподставу

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор организованной преступной группе из пяти человек, в составе которой были двое бывших полицейских. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, они признаны виновными и, в зависимости от роли каждого, получили длительные сроки лишения свободы.

Мужчин приговорили за превышение должностных полномочий, в том числе с применением насилия, мошенничестве в сфере страхования и незаконном хранении боеприпасов. Еще в ходе расследования было установлено, что преступники вымогали деньги у людей, которые возможно причастны к распространению наркотиков.

Суд установил, что в мае 2018 года сообщники задержали жителя Уфы и обнаружили у него в машине наркотики. Они потребовали от подозреваемого деньги за то, чтобы «забыть» о возбуждении уголовного дела. В итоге, мужчина согласился и передал вымогателям 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов в магазин одежды на сумму в 60 тысяч рублей.

По такой же схеме они провели еще три задержания. Один из задержанных передал им 30 тысяч рублей, другой денег не нашел и смог отдать злоумышленникам только 1200 рублей. Третьего они и вовсе заставили заложить автомобиль в автоломбард и забрали у него 270 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, двое участников преступной группы помогли жителю Уфы инсценировать ДТП и получить со страховой компании 145 тысяч рублей. За это они получили свой «процент» в размере 15 тысяч рублей.

В ноябре 2018 года всех участников группы задержали сотрудники МВД по Башкирии. Сотрудников полиции уволили со службы «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Суд приговорил всех участников преступной группы к лишению свободы в колонии общего режима. Бывшие полицейские получили по 8 и 10 лет, а их сообщники по 4,5 года. Свою вину они так и не признали.