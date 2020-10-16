В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

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В региональном Минздраве опубликовали оперативные данные, в каких городах и районах Башкирии наибольшее число заболевших коронавирусом. Как и ожидалось, на первом месте и с большим отрывом находится Уфа – здесь сейчас насчитывается 4022 заболевших. На втором месте оказался Туймазинский район – там 514 инфицированных. На третьем и четвертом месте – Стерлитамак и Белебеевский район – по 405 и 384 ковидных пациентов соответственно. Замыкает пятерку Салават – там за все время эпидемии заболели 365 местных жителей.

Также большое число инфицированных отмечается в Уфимском районе (253), Кумертау (201), Октябрьском (199), Ишимбайском районе (198), Татышлинском районе (143), Альшеевском (121), Янаульском (110) и Мелеузовском (101) районах. Больше всех повезло Кигинскому району с 6 заболевшими, Зилаирскому району и Межгорью – там за все месяцы панэпидемии заболело по 3 человека.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявлено 73 новых случая заболевания коронавирусом, общее число зараженных в регионе достигло 9609 человек. В стационарах на лечении находятся 118 пациентов, состояние двух оценивается как тяжелое, а одного пациента подключили к аппарату ИВЛ.