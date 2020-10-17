«Страдала депрессией»: подробности гибели молодой матери в Уфе

Молодая женщина пропала, оставив только прощальную записку

Стало известно, что же случилось с молодой цветущей 31-летней женщиной, которую обнаружили сегодня мертвой в Уфе. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» Анна Маказина страдала депрессией и даже наблюдалась у врача-психиатра. Однако самое страшное все же произошло: и молодая мать добровольно ушла из жизни, оставив близким прощальную записку.

У молодой женщины осталась маленькая дочь, а муж находился по работе в другом городе. В день своей пропажи Анна отвезла ребёнка в детский сад, после чего, припарковав машину, отправилась в неизвестном направлении. Обеспокоенные родные сразу же обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам, но было слишком поздно.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким Анны Маказиной.