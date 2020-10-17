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Коронавирус Covid-19

Жительница Башкирии пожаловалась, что ее свекровь не хотят лечить от коронавируса в больнице

Женщина негодует, что у пожилого человека уже значительное поражение легких, но она продолжает лечиться дома
Яна БАЗЕКИНА
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Пожилая женщина вынуждена делать себе уколы дома

Пожилая женщина вынуждена делать себе уколы дома

Жительница Белорецка Зарина Мухаметчина пожаловалась, что ее 63-летнюю свекровь, заболевшую коронавирусом и очень плохо себя чувствующую, отказываются класть в больницу – мол, нет свободных мест. Свою жалобу горожанка оставила на странице Радия Хабирова в социальных сетях.

- Вчера за свои деньги съездила в Магнитогорск, сделала КТ, 44 % поражения лёгких. В больницу не кладут, нет мест. Есть места в Учалах, не дают направление, говорят, не наш участок! Жизнь человека сродни копейке! Прошу принять меры, - заявила Зарина Мухаметчина.

Женщина переживает, что ее пожилая родственница может просто не дождаться помощи – ведь у пожилых людей болезнь развивается стремительно и протекает тяжело.

В Минздраве Башкирии пообещали, что взяли ситуацию под свой контроль.

- Ваше сообщение принято и будет рассмотрено в ближайшее время, - пообещал представитель ведомства.