Жительница Башкирии засудила магазин за полученную на крыльце травму

!no_title Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Мишкинского района Башкирии подала в суд на магазин, на крыльце которого она сломала ногу. Этой зимой женщина поскользнулась на ступенях и получила травму, залечить которую ей стоило более 36 тысяч рублей. Она пыталась урегулировать конфликт до суда, но директор магазина отказался признать вину. Причиной неудачного падения стал нечищеный снег и не убранный лед.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, пострадавшая просила взыскать с организации расходы на лечение и компенсацию морального время в размере 60 тысяч рублей. Она представила доказательства того, что «постоянно испытывала неудобства и ограничения в своих возможностях по самообслуживанию, прибегала к помощи других лиц, при этом испытывала стыд».

В итоге, Бирский межрайонный суд принял решение – требования женщины удовлетворить частично. С магазина взыскали стоимость лечения в размере 34 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей и расходы на услуги представителя в размере 13,3 тысячи рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу, отметили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.