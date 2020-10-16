В Башкирии поиски пропавшей молодой матери завершились трагедией

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В Уфе прекращены поиски 31-летней Анны Макозиной, которую разыскивали со вчерашнего дня. К сожалению, молодую мать найти живой не удалось. Как сообщил муж погибшей женщины, страшную новость он узнал буквально пару минут назад.

— Вот только прилетел из другого города, как позвонили, сказали, что нашли мертвой, - сказал Николай М.

Что именно стало причиной смерти молодой красивой женщины – пока неизвестно. Ранее сообщалось, что у Анны были проблемы со здоровьем, и она нуждалась в медицинской помощи. И пропала Анна тоже при очень странных обстоятельствах – отвела дочь в детский сад, припарковала машину и ушла в неизвестном направлении.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей Анны Макозиной и продолжает следить за развитием событий.