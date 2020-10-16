В Башкирии официально назначили трех новых министров

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Накануне в правительстве Башкирии появились три новых министерства – их преобразовали из существующих государственных комитетов. Теперь в региональном кабмине появились министерство строительства и архитектуры, торговли и услуг и транспорта и дорожного хозяйства.

На официальном портале правовой информации появился указ, согласно которому и.о. министра строительства назначен Рамзиль Кучарбаев, который ранее занимал пост запредседателя одноименного госкомитета. Его начальник Марат Ахмадуллин покинул пост по собственному желанию.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства возглавил Алан Марзаев, а министром торговли и услуг стал Алексей Гусев. Ранее «КП-Уфа» писала об утверждении состава правительства Башкирии, куда, кроме всех прочих, вошли мэр Уфы и руководитель администрации главы республики.