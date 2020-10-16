В Башкирии пьяный водитель сбил третьеклассницу на велосипеде

Фото: региональная Госавтоинспекция

Накануне утром в Янаульском районе Башкирии пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде. Как уточнили, в республиканской Госавтоинспекции, все произошло на 7-м километре автодороги Нефтекамск-Энергетик. Третьеклассница ехала на своем велосипеде в школу, когда на нее наехала иномарка Hyundai Santa Fe. За рулем внедорожника находился 22-летний нефтекамец, который был изрядно пьян. Мужчина в самый последний момент попытался вырулить, но не справился с управлением и съехал в кювет.

К счастью, восьмилетняя девочка выжила, хоть и получила различные ушибы и переломы. В отношении пьяного водителя, совершившего наезд, начато разбирательство.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварии , в которых десять человек получили травмы.