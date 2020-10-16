Молодая уфимка погибла во время процедуры у московского косметолога

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В минувший четверг, 15 октября, Дорогомиловский районный суд Москвы поставил точку в громком деле о гибели посетительницы косметического салона прямо в кресле для процедур. Уроженка Уфы по имени Элина после инъекции потеряла сознание и вскоре скончалась. Трагедия прозошла еще 14 июля прошлого года, но приговор косметологу Юлии Качан огласили только вчера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы, Юлию Качан приговорили к двум годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Как установили в ходе следствия и доказали в суде, уфимка пришла к Юлии Качан на косметологическую процедуру. Ей ввели инъекцию токсичного лидокаина, после чего она скончалась от анафилактического шока.

Ранее «КП-Уфа» писала, что Элина время от времени обращалась за косметическими услугами к известным и дорогим специалистам. По словам ее родных, она буквально постоянно была на уколах.