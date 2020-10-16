В Уфе воспитательнице приюта, которая оскорбляла и унижала детей, ужесточили приговор

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История с воспитательницей из уфимского социального приюта, которая унижала и оскорбляла детей, записывала это на свой мобильный телефон, а потом выкладывала в инстаграм, получила продолжение. Ранее мировой суд приговорил 22-летнюю Адилю Н. к штрафу в 8 тысяч за «неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестокостью», но прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

В итоге экс-воспитательница (после скандала Адиле пришлось распрощаться со своей должностью, а вскоре по собственному желанию пост покинул и директор приюта – Ред.) теперь обязана выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, также суд запретил ей на год заниматься педагогической деятельностью. Впрочем, саму Адилю этот факт мало расстраивает, ведь и до приюта она зарабатывала неплохие деньги на танцах в стрипклубах.

Напомним, что эта дикая история произошла в мае 2020 года, когда Адиля, работая воспитателем младшей группы, потребовала от одного из детей ударить трехлетнего ребенка. Кроме того, она заклеивала 9-летней девочке рот скотчем, била ее линейкой и не стеснялась в выражениях. Все происходящее Адиля снимала на мобильный, а затем выкладывала запись в свой инстаграм. Ролик возмутил одну из подписчиц, и вскоре скандальное видео стало достоянием общественности.