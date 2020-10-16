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В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
Яна БАЗЕКИНА
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Местами в республике ветер усилится до ураганного

Местами в республике ветер усилится до ураганного

Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Башкирии начинается резко портиться: еще вчера светило солнце, а термометры на окнах показывали вполне сентябрьские +18, как уже сегодня с утра небо затянуло тучами, зарядил дождь. А тут еще и синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Так, по данным МЧС Башкирии и данным Башгидрометцентра, скорость юго-западного ветра будет достигать 17 метров в секунду, так что по возможности оставайтесь дома, не оставляйте детей без присмотра, держитесь подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных конструкций.

В целом, сегодня, 16 октября, в Башкирии будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +12; +17. Однако завтра уже осадки усилятся, и заметно похолодает.