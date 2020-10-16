Школьные каникулы в Башкирии могут продлить из-за коронавируса

Пока по плану школьники должны приступить к учебе 5 ноября, но все может измениться Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Школьные каникулы в Башкирии могут продлить – об этом накануне сообщил глава республики Радий Хабиров во время очередного «Здравчаса». Дело в том, что цифры заболеваемости коронавирусом неумолимо растут, поэтому власти могут перестраховаться и добавить еще несколько дней отдыха ученикам. Все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки. Напомним, что из-за ковида каникулы у школьников и так начались на неделю раньше и продлятся с 19 октября до 4 ноября включительно.

– Завтра в наших школах последний учебный день перед осенними каникулами. Мы должны поберечь и детей, и учителей. Если эпидобстановка к 4 ноября не улучшится, будем вынуждены продлить каникулы, - подчеркнул Хабиров.

В свою очередь, министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что в первые же дни каникул в школах проведут тотальную дезинфекцию, а сами учителя в дистанционном формате будут повышать свою квалификацию.