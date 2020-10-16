Супруга звездной уроженки Башкирии Ляйсан Утяшевой заметили в компании молодых эскортниц

Фото: Радио КП

Звездная пара Ляйсан Утяшевой и Павла Воли угодила в скандал: резидента Comedy Club застали в компании молодых девушек, которых подозревают в эскорт-услугах. Одна из девушек опубликовала у себя на страничке в Инстаграм снимок, где шоумен находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Наши федеральные коллеги из радио «Комсомольская правда» на своем сайте сообщает, что Воля познакомился с девушками в одном из столичных баров.

Позднее одна из девушек подтвердила факт встречи со звездным комиком и заявила, что знает много знаменитостей. О том, как она зарабатывает на жизнь, она распространяться не стала.

Радио «КП» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач» пишет, что одна из девушек несколько лет оказывает эскорт-услуги.

Как отреагировала на такое поведение супруга Павла, уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева, пока не известно.